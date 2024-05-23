Закон о деятельности общественных советов при органах власти приняли в Подмосковье

Первый в РФ региональный закон, который регулирует деятельность общественных советов при органах госвласти, приняли в Московской областной Думе. Это первая законодательная инициатива Общественной палаты Подмосковья. Инициативу поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По словам председателя ОПМО Анатолия Торкунова, принятие закона говорит о доверии со стороны власти и состоятельности институтов гражданского общества в области. Он отметил, что закон будут рекомендовать для принятия в других регионах России.

Председатель парламента региона Игорь Брынцалов подчеркнул, что принятие закона стало еще одним шагом для развития общественного контроля в Подмосковье. Такие советы следить за деятельностью ведомств, принимать участие в обсуждении проектов постановлений, что поможет учитывать мнение жителей.