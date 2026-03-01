Закон о локализации автомобилей для такси начал действовать в России

С 1 марта 2026 года в России начали действовать новые требования к автомобилям, используемым в сфере таксомоторных перевозок. Федеральный закон о локализации транспорта был подписан президентом России Владимиром Путиным весной 2025 года и теперь официально вступил в силу.

Согласно новым нормам, автомобиль может быть включен в региональный реестр такси только при выполнении одного из установленных критериев. Машина должна либо соответствовать минимальному уровню локализации производства — не менее 3,2 тысячи баллов, либо быть выпущенной в рамках специального инвестиционного контракта, заключенного в период с марта 2022 года по март 2025 года.

Для ряда территорий предусмотрены отсрочки внедрения требований. В Калининградской области и регионах Сибирского федерального округа новые правила начнут применяться с марта 2028 года, а в субъектах Дальневосточного федерального округа — с марта 2030 года.

Ранее министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщал, что ведомство передало правительству окончательный список моделей, отвечающих установленным критериям локализации. В перечень, по его данным, вошли в том числе автомобили бренда Haval, производство которых организовано на российских предприятиях.

Первую версию списка Минпромторг представил осенью 2025 года. Тогда в него включили более двадцати моделей шести марок — Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич». Позднее в министерстве заявляли о планах дополнить перечень новыми моделями, включая автомобили Tenet и машины, выпускаемые на заводе «Автотор» в Калининградской области.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ допустил перебои с нефтью из-за удара по Ирану.