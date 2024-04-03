Закон о запрете рекламы ударил по доходам российских блогеров-иноагентов

Российские ведущие, блогеры и другие медиаперсоны в статусе иноагентов лишаются солидной части доходов из-за закона о запрете рекламы. Им не получается вернуться к прежнему заработку, ведь основные заказчики и аудитория — отечественные. RT выяснил, как теперь зарабатывают опальные персоны за границей.

Многие блогеры, бывшие ведущие российских каналов и артисты закрыли свои проекты и попрощались с командой помощников. Зарплату платить им не на что, да и себе сформировать заработок уже не получается. Некоторые остались из принципа, и готовы продолжать свое вещание за копейки. Только теперь таким приходится хитро просить донатов у аудитории, а также забирать крохи с платных подписок.

Российские заказчики рекламы у блогеров постепенно расторгают контракты с YouTube-звездами, опасаясь последствий из-за иноагентского статуса.

«При этом новый закон открыл возможности для менее известных российских блогеров, на которых раньше крупные рекламные сети не обращали внимания. Для них освободился крупный сегмент рынка», — отметил основатель Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.

Назвать иноагентов «бедными» трудно: у многих давно есть зарубежная недвижимость, которая позволяет держаться на плаву. Однако вернуться к прежнему уровню просмотров и статистике они уже не смогут. Можно сказать, что закон о запрете рекламы у иноагентов действительно рабочий и позволил «нанести удар по их бюджету».

Ранее стало известно, кто из звезд может скоро закрыть свой бизнес в России.