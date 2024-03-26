«Пусть питаются с помойки»: кто из звезд может скоро закрыть свой бизнес в России

«Воля вышел из семьи педагогов, он не продал Родину и наших ребят. Все остальные вывозят деньги мешками. У военных есть присяга, и мне кажется, что и у артистов должна быть своя. Среди уехавших закрыть весь свой бизнес могут также Александр Ревва, Михаил Шац* и Александр Гудков*. Но если они одумаются, как это сейчас делает Моргенштерн*, поддерживая семьи пострадавших в «Крокусе», мы сможем их простить» — заметил собеседник.