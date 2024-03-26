«Пусть питаются с помойки»: кто из звезд может скоро закрыть свой бизнес в России
Артист Огурцов: Гудков* и Ревва могут закрыть бизнес в РФ
Фото: [Соцсети]
Уехавшие из России звезды продолжают «сжигать мосты». Комик Семен Слепаков*, недавно продавший элитную квартиру в Москве почти за 300 млн рублей, закрыл ИП. Об этом сообщает SHOT. Теперь юморист не сможет официально получать деньги за выступления в России. Какие еще знаменитости в ближайшее время могут полностью закрыть свой бизнес в РФ, узнаем у экспертов.
Политолог Дмитрий Раевский напомнил, что Совет Федерации недавно одобрил закон о запрете рекламы на ресурсах иностранных агентов.
«В итоге те, кто клеветал на Россию и оскорблял наших бойцов на передовой, обязательно получат свое. Пусть питаются с помойки. Там им и место. У Слепакова* в Техасе был пустой зал. А чего он хотел? Там живут здравомыслящие люди, которые не побоялись выступить против демократов и Байдена лично. Сильные и бесстрашные люди не любят предателей», — заявил Раевский, беседуя с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Заслуженный артист РФ Алексей Огурцов отметил, что многие артисты перебрались из нашей страны, потому что закупили себе недвижимость в Америке и Европе. Единственный юморист, который, по мнению Огурцова, достоин своей Родины — это Павел Воля.
«Воля вышел из семьи педагогов, он не продал Родину и наших ребят. Все остальные вывозят деньги мешками. У военных есть присяга, и мне кажется, что и у артистов должна быть своя. Среди уехавших закрыть весь свой бизнес могут также Александр Ревва, Михаил Шац* и Александр Гудков*. Но если они одумаются, как это сейчас делает Моргенштерн*, поддерживая семьи пострадавших в «Крокусе», мы сможем их простить» — заметил собеседник.
По словам Огурцова, некоторые звезды постепенно все-таки начинают менять курс на поддержку России.
«Посмотрите на Киркорова или Лолиту — они начали принимать участие в общих проблемах. Я считаю, это хорошо. Каждый человек может ошибаться, но важно, чтобы до них дошло — ты гражданин Российской Федерации и твоя Родина там, где похоронены твои предки», — подчеркнул артист.
Ранее звезда «Слова пацана» вступился за Никиту Кологривого.
*признаны иноагентами в РФ