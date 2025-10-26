Закон против скручивания пробега назвали избыточным

Положения документа, направленного на борьбу со скручиванием пробега автомобилей, избыточны и могут привести к усложнению работы авторынка. Об этом сообщил глава Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин, передает РГ .

Законопроект разрабатывается ассоциацией «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) и охватывает широкий спектр тем. В него включены нормы, касающиеся электронных паспортов транспортных средств, правил утилизации, учета жизненного цикла автомобиля, а также обязательной фиксации пробега.

Шапарин отметил, что идея защиты покупателей от обмана при покупке подержанных машин в целом правильная, однако излишняя детализация и контроль могут создать бюрократические барьеры. Он подчеркнул, что введение новых требований должно сопровождаться упрощением процедур, иначе это приведет к росту издержек участников рынка и удорожанию автомобилей.

Эксперт также обратил внимание, что борьба со «скруткой» пробега не решает всех проблем вторичного рынка, поскольку остаются вопросы технического состояния машин и их юридической прозрачности. По его словам, важно выстраивать систему комплексно, а не сосредотачиваться только на отдельных аспектах.

Проект закона «Об обороте автомобилей» пока находится в стадии обсуждения. По данным РОАД, он основан на более чем 50 статьях, регулирующих ключевые процессы в сфере автоторговли и эксплуатации транспортных средств.

