Закон ударил по конвейеру: ужесточение для перевозчиков аукнется покупателям

Введение новых обязательных процедур досмотра грузов и перехода на цифровой документооборот с 2026 года приведет к заметному удорожанию логистики в России. По оценкам отраслевых экспертов, совокупные дополнительные затраты транспортных компаний могут составить 15-30%. Эти издержки неминуемо транслируются в конечную стоимость товаров, пишет Газета.ру.

С 1 марта 2026 года вступают в силу требования об обязательной проверке грузов экспедиторами с применением интроскопов и кинологических служб в случае несоответствия документов. Стоимость необходимого оборудования исчисляется десятками миллионов рублей, что создает критическую нагрузку для малого и среднего бизнеса в логистике. Параллельно обязательным станет электронный документооборот, требующий от компаний инвестиций в IT-инфраструктуру для обеспечения круглосуточного доступа контролирующих органов к данным.

Аналитики рынка прогнозируют, что до 20% мелких экспедиторских компаний, не имеющих ресурсов для адаптации, могут прекратить деятельность. Сокращение числа операторов на фоне растущих регуляторных издержек создаст давление на тарифы. По мнению руководителей крупных логистических холдингов, ставки на перевозки могут вырасти в среднем на 12-18%.

Удорожание транспортировки наиболее ощутимо скажется на импортных товарах и продуктах, где доля логистики в себестоимости может достигать 20%. Рост расходов на перевозку станет одним из факторов, способствующих общему повышению потребительских цен в следующем году.