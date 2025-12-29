Законодательное собрание Красноярского края обсуждает запрет прерывания беременности в частных клиниках

В Красноярском крае выдвинута инициатива, которая может серьезно ограничить доступ женщин к прерыванию беременности в регионе. Депутат Законодательного собрания Ирина Иванова предложила ввести запрет на проведение абортов в частных медицинских клиниках.

Как сообщают Telegram-каналы, опубликовавший фрагмент заседания регионального парламента, Иванова обосновала свое предложение статистикой. Она заявила, что в Красноярском крае фиксируется высокое по сравнению с другими субъектами РФ число абортов, причем десятки частных клиник предоставляют эту услугу. В этой связи депутат предложила «поговорить с частными клиниками», назвав борьбу за сохранение беременностей одним из приоритетов. Инициатива прозвучала на фоне активной общественной кампании против абортов. Ранее в Русской православной церкви озвучили данные, согласно которым от проведения абортов добровольно отказались уже 800 частных клиник по всей стране.