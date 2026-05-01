Законы 1 мая 2026 о многодетных семьях: сохранение пособий при росте доходов

С 1 мая 2026 года в России вступает в силу пакет социально значимых законов. Ключевые изменения коснутся более 230 тысяч многодетных семей, которые теперь защищены от потери пособий при незначительном росте зарплат. Кроме того, расширяются льготы для родственников бойцов СВО и вводятся новые механизмы защиты доходов ветеранов от судебных взысканий. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что приоритетом государственной политики остается поддержка наиболее уязвимых категорий граждан, пишет РЕН ТВ.

Защита детских пособий: доход вырос — выплаты остались

Главное новшество мая касается механизма назначения Единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Ранее даже минимальное превышение регионального прожиточного минимума (ПМ) на члена семьи лишало многодетных родителей права на государственную поддержку.

С 1 мая пособие сохраняется, если доход семьи увеличился незначительно. Согласно поправкам (ФЗ № 29-ФЗ), теперь допускается превышение ПМ до 10% без потери права на выплату. По оценкам Госдумы, мера коснется более 231 тысячи россиян. Родители, которые подавали заявление в начале года и получили отказ из-за лишних «ста рублей», теперь могут рассчитывать на автоматический пересчет или повторное одобрение.

Новые льготы для участников СВО и их семей

Майский пакет законов значительно расширяет адресную помощь военнослужащим, сотрудникам Росгвардии и их близким. В частности, вводится бесплатный проезд для родственников бойцов Росгвардии к месту лечения раненых сотрудников ведомства.

Также устанавливаются квоты в вузах для вдов и вдовцов участников СВО. Супруги погибших бойцов, не вступившие в повторный брак, получают право на льготное поступление в университеты и колледжи на программы бакалавриата и специалитета. Кроме того, возможность оформления кредитных каникул (отсрочки по платежам) для участников спецоперации официально продлена до конца 2026 года.

Иммунитет на доходы: ветераны под защитой от приставов

С 1 мая вводится дополнительный заслон для защиты средств ветеранов боевых действий и инвалидов от списания за долги. Выплаты, связанные с участием в СВО, а также специализированные надбавки инвалидам I группы, теперь защищены исполнительским иммунитетом.

Банки и судебные приставы не имеют права списывать эти средства в счет погашения кредитов или ЖКХ. Параллельно с этим, если по состоянию на 1 мая 2026 года общий долг гражданина не превышает 500 рублей, такая задолженность может быть аннулирована в упрощенном порядке.

Индексация и надбавки с 1 мая

Помимо новых законов, с начала месяца вступают в силу плановые изменения в пенсионном обеспечении. Для пенсионеров, которым в апреле исполнилось 80 лет, фиксированная выплата к пенсии удваивается и составит около 19 200 рублей.

Также предусмотрены доплаты за иждивенцев: пенсионеры, на попечении которых находятся нетрудоспособные родственники, получат прибавку в размере 3 194 рубля за каждого подопечного (но не более чем за троих).