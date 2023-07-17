«Закос под евро»: ЦБ анонсировал появление новых банкнот

Новые банкноты номиналом сто рублей уже используются в некоторых регионах Российской Федерации, однако только сегодня Центробанк анонсировал их появление в Москве и Подмосковье, сообщает РИА Новости.

От образцов 1997 года новые купюры будут сильно отличаться: на их лицевой стороне изображены Кремль и главное здание МГУ, а на обороте — памятник солдату из мемориала в Ржеве.

«Я внимательно изучил обе стороны банкноты и понял, что там изображено два циферблата с разным временем», — рассказал о якобы найденной ошибке пользователь Сети Николай Б.

Другие люди обратили внимание на сильное внешнее сходство купюр с европейской волютой.

«Опять закос под евро, как с купюрой в 200 рублей»; «Все больше и больше наши деньги становятся по стилю похожи на европейские. У нас что, дизайнеры закончились? Что-то свое не можем изобразить?» — высказались россияне по поводу нового дизайна.

Ранее сообщалось, что «Коммунисты России» предложили использовать портрет Иосифа Сталина для новой валюты БРИКС.