Закрепили у станка: депутаты хотят заставить работников работать сверхурочно

Государственная Дума России начала рассмотрение инициативы, которая может существенно изменить баланс рабочего времени для миллионов граждан. Законопроект, принятый в первом чтении, предполагает увеличение максимально допустимого годового лимита сверхурочной работы с нынешних 120 до 240 часов. Об этом сообщает KP.

Документ, внесенный правительством, формально сохраняет текущие правила оплаты первых двух часов переработки в полуторном размере, а последующих — в двойном. Однако на практике удвоение годового лимита создает правовые условия для значительного увеличения рабочей нагрузки. Проект оговаривает особые условия для некоторых категорий: привлечение к сверхурочной работе пенсионеров, предпенсионеров и сотрудников, занятых во вредных или опасных условиях, будет разрешено только с их письменного согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний.

Параллельно законопроект вводит дополнительную защиту для работников вредных производств, запрещая отзывать их из ежегодного оплачиваемого отпуска. Исключение сделано лишь для чрезвычайных ситуаций, связанных с предотвращением катастроф, аварий или ликвидацией их последствий.

