«Закрыть до конца жизни»: изнасилованная и сожженная заживо девушка умерла в больнице

В Пермской больнице скончалась 15-летняя девушка, которую зверски изнасиловали и сожгли около 10 дней назад, сообщает Ura.ru.

Школьницу из поселка Октябрьский во время вечеринки поджег сверстник. По неподтвержденным данным, предварительно над девушкой надругались, после чего устранили следы преступления и оставили обгоревшее тело пострадавшей на железнодорожных путях.

Тело еще живой школьницы обнаружил машинист поезда. Ее с ожогами 80% тела доставили в больницу. Как сообщает Минздрав региона, врачи сделали все возможное, но девушку спасти нее удалось. Главный подозреваемый по делу задержан, им оказался 16-летний местный подросток, мать которого служит на высокой должности в ГУФСИН.

«Я считаю, что тут сто процентов применим принцип око за око»; «Надеюсь, им пожизненное дадут»; «Очень грустная новость, я надеялся, что девушка выберется. Искренне сочувствую родным. Отморозков до конца жизни в камере закрыть и ключ от камеры выбросить на те ж/д пути», — гневно прокомментировали новость россияне.

Ранее сообщалось, что в Новокузнецке преступник пострадал в результате поджога чужого автомобиля.