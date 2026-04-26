«Закрыть на три месяца и завести дело»: в Совете законодателей предложили сажать за нелегальный алкоголь

Председатель Заксобрания Кировской области Роман Береснев, выступая на заседании комиссии Совета законодателей по вопросам экономической и промышленной политики в Таврическом дворце, выдвинул ряд радикальных предложений по изменению федерального законодательства в сфере оборота алкоголя. Он, в частности, призвал законодательно закрепить понятия «ресторан», «кафе», «бар» и «буфет» с четкими критериями для каждого типа заведений, а также ввести уголовную ответственность за нелегальное производство спиртного с последующей реализацией. Кроме того, парламентарий предложил не только повысить штрафы для нарушителей, но и приостанавливать им торговлю на 60–90 суток, передает «Парламентская газета⁠».

Береснев поделился опытом Кировской области, где благодаря поэтапному ужесточению правил за пять лет потребление алкоголя удалось сократить на 24 процента. Он напомнил, что еще в 2015 году в регионе была запрещена продажа спиртного в День знаний, День молодежи и на Последний звонок, а в 2023 году — в точках общепита площадью менее 50 квадратных метров. По словам докладчика, это привело к закрытию всех 169 таких торговых точек и четверти подобных заведений. Годом позже был введен ночной запрет на торговлю в розлив для всего общепита, кроме ресторанов. В результате, как отметил Береснев, смертность от алкогольассоциированных заболеваний в области снизилась на 60 процентов, а от отравлений — почти на 40.

Тем не менее, по его мнению, принятых мер недостаточно. Бизнес продолжает находить лазейки: за два года поступило 345 жалоб на ночную торговлю, сохраняются факты безлицензионной продажи и сбыта суррогатов. В свою очередь, председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин сообщил, что следующим шагом после введения с 1 сентября 2026 года обязательного лицензирования розничной торговли табаком может стать лицензирование розницы пива.