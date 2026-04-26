«Закрыть на три месяца и завести дело»: в Совете законодателей предложили сажать за нелегальный алкоголь
На комиссии Совета законодателей предложили расширить антиалкогольные меры
Председатель Заксобрания Кировской области Роман Береснев, выступая на заседании комиссии Совета законодателей по вопросам экономической и промышленной политики в Таврическом дворце, выдвинул ряд радикальных предложений по изменению федерального законодательства в сфере оборота алкоголя. Он, в частности, призвал законодательно закрепить понятия «ресторан», «кафе», «бар» и «буфет» с четкими критериями для каждого типа заведений, а также ввести уголовную ответственность за нелегальное производство спиртного с последующей реализацией. Кроме того, парламентарий предложил не только повысить штрафы для нарушителей, но и приостанавливать им торговлю на 60–90 суток, передает «Парламентская газета».
Береснев поделился опытом Кировской области, где благодаря поэтапному ужесточению правил за пять лет потребление алкоголя удалось сократить на 24 процента. Он напомнил, что еще в 2015 году в регионе была запрещена продажа спиртного в День знаний, День молодежи и на Последний звонок, а в 2023 году — в точках общепита площадью менее 50 квадратных метров. По словам докладчика, это привело к закрытию всех 169 таких торговых точек и четверти подобных заведений. Годом позже был введен ночной запрет на торговлю в розлив для всего общепита, кроме ресторанов. В результате, как отметил Береснев, смертность от алкогольассоциированных заболеваний в области снизилась на 60 процентов, а от отравлений — почти на 40.
Тем не менее, по его мнению, принятых мер недостаточно. Бизнес продолжает находить лазейки: за два года поступило 345 жалоб на ночную торговлю, сохраняются факты безлицензионной продажи и сбыта суррогатов. В свою очередь, председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин сообщил, что следующим шагом после введения с 1 сентября 2026 года обязательного лицензирования розничной торговли табаком может стать лицензирование розницы пива.