В Иерусалиме произошло событие, которое может иметь далеко идущие последствия — не только политические, но и религиозные. Израильские власти впервые с 1967 года полностью закрыли доступ к мечети Аль-Акса, третьей по значимости святыне ислама. Решение принято на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, а людей, пытающихся прорваться к святому месту, разгоняют с помощью дыма, сообщает телеканал CNN .

В заявлении Высшего президентского комитета по делам церкви в Палестине, которое цитирует телеканал, говорится, что беспрецедентные ограничения помешали тысячам палестинцев отметить одно из самых значимых религиозных событий года в одном из самых святых мест ислама.

На кадрах, опубликованных CNN, видно, как люди в панике разбегаются с улицы возле святого места, а над дорогой поднимается густой дым. В полиции Израиля пояснили, что людей разогнали таким способом, когда они попытались приблизиться к воротам.

Закрыто все: и мечеть, и храм

Комплекс мечети Аль-Акса, известный евреям как Храмовая гора, является священным как для мусульман, так и для иудеев. И в эти дни он оказался недоступен для верующих.

До этого в Иерусалиме произошло другое беспрецедентное событие — впервые в истории полностью прекратили богослужения в Храме Гроба Господня. Как сообщал католический портал Aleteia, святыню ранее уже закрывали для паломников, но сейчас впервые остановлены сами литургии. Ограничения введены на время Великого поста, и существует реальная вероятность, что храм останется закрытым и на Пасху.

Обе святыни, принадлежащие разным религиям, оказались под замком одновременно — событие, которое верующие всего мира воспринимают как знамение.

Что говорят пророчества?

Для мусульман закрытие Аль-Аксы во время Рамадана — удар по самому сердцу исламской традиции. Именно здесь, согласно Корану, пророк Мухаммед совершил ночное путешествие (Исра и Мирадж) и вознесся к небесам. Это место упоминается в священной книге как «благословенное».

В исламской эсхатологии Аль-Акса играет ключевую роль. Согласно некоторым преданиям, в конце времен здесь произойдут решающие события, а битва за Иерусалим станет предвестником Последнего часа.

Но еще более тревожные ожидания связаны с иудейской и христианской традициями. В Библии пророки описывают, что в последние дни на месте, где сейчас стоит мечеть Аль-Акса, будет возведен Третий Храм. Апостол Павел в Послании к Фессалоникийцам пишет, что перед концом света в храме Божьем сядет «человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом». В Откровении Иоанна Богослова говорится о периоде, когда священный город будет «попираем», а двое свидетелей будут убиты зверем именно там, «где и Господь наш распят».

Среди ультраортодоксальных еврейских и христианских сионистов существует убеждение: Третий Храм может быть построен только после разрушения мечети Аль-Акса. Для них это не политический, а религиозный акт — исполнение пророчеств, которые приведут к пришествию Мессии (Машиаха).

Провокация или пророчество?

В последние дни в соцсетях активно распространяются слухи о том, что Израиль может уничтожить мечеть Аль-Акса, возложив вину на Иран. Американский журналист Такер Карлсон в своей программе показал видео, где израильский раввин обсуждает такой сценарий, а сам Карлсон предупредил, что Храмовая гора — «самое опасное место на Земле», способное спровоцировать мировую религиозную войну.

Что это означает для нас?

Для миллионов верующих по всему миру закрытие двух главных святынь христианства и ислама — не просто политическая мера. Это событие, которое напрямую коррелирует с древними пророчествами о последних временах.

Российский религиовед Евгений Игнатенко, комментируя ситуацию с Храмом Гроба Господня, отметил: впервые за две тысячи лет богослужения прерваны. Но если для христиан главная тревога — сойдет ли Благодатный огонь, то для мусульман закрытие Аль-Аксы ставит под вопрос саму возможность соблюдения традиций священного месяца.

Совпадение ли это, что две величайшие святыни оказались под замком одновременно, или исполнение того, что было предсказано тысячелетия назад? Вопрос остается открытым. Но ясно одно: мир стоит на пороге событий, которые могут навсегда изменить религиозную карту планеты.