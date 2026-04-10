Закрытый Иерусалим и пустой храм: как в этом году в Россию привезут Благодатный огонь домой

Представители Фонда Андрея Первозванного вылетели в Израиль, чтобы доставить священный символ Пасхи в десятки городов России специальным авиарейсом 11 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фонда.

Начало паломнического визита в Израиль

В пятницу, 10 апреля, из столицы в Тель-Авив направилась делегация Фонда Андрея Первозванного. Основная цель поездки — получение Благодатного огня, который традиционно нисходит в иерусалимском храме Гроба Господня накануне православной Пасхи. Возглавляют группу Владимир Якунин, руководящий попечительским советом организации, и митрополит Каширский Феогност. В пресс-службе фонда подтвердили, что миссия проходит в рамках многолетней духовной традиции.

Особенности церемонии в 2026 году

Торжественное схождение огня запланировано на субботу, 11 апреля. В текущем году мероприятие пройдет при строгих ограничениях: присутствие паломников и иностранных туристов в храме не предусмотрено. Религиозные объекты в исторической части Иерусалима также останутся недоступными для массового посещения. Несмотря на закрытый формат церемонии, представители фонда получили необходимые разрешения для выполнения своей задачи.

График доставки святыни в регионы России

Возвращение делегации ожидается вечером 11 апреля на спецборте, названном в честь Валентины Терешковой. Сразу по прибытии святыню передадут священнослужителям различных епархий. Огонь планируют распространить в 15 церквях Москвы и направить более чем в 50 населенных пунктов страны. Это позволит верующим встретить праздник Светлого Христова Воскресения с частицей иерусалимского пламени в своих храмах.