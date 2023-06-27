«Закусывать надо»: половина россиян верит во всемирное теневое правительство

Результаты исследования также показали, что менее 40% респондентов категорически не верят в существование теневых сил, а почти 10% считают, что они состоят из магнатов и олигархов. В отчете об опросе отмечается и то, что около 15% респондентов уверены, что целью скрытых властных структур является сокращение населения Земли. Похожий опрос проводился в 2017 году, и тогда на стороне тайных заговоров было более двух третей опрошенных россиян.

«Это последствия употребления наркотиков!»; «Остатки прошлой цивилизации, вышедшие из Египта, потом бежавшие в Англию, а потом и в Америку. Ядерный взрыв, скорее всего, был в Индии. Поэтому там до сих пор рождаются уроды»; «Закусывать надо», — прокомментировали статистику россияне.

Ранее сообщалось, что Эстония готовит тайную армию для партизанской войны.