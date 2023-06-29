Залог успеха московского филиала Россетей - трудовой коллектив

25 июня отмечается День компании «Россети». Для одной из крупнейших электросетевых организаций в мире, ответственной за комфортную жизнь миллионов россиян, основным залогом успеха был и остается многотысячный коллектив.

Стабильность, качество и надежность – таков образ жизни энергетиков Группы компаний.

Дмитрий Волков - заместитель начальника центральной группы подстанций центральных окружных высоковольтных электрических сетей филиала «Россети Московский регион» - «Московские высоковольтные сети». Он – потомственный энергетик в третьем поколении, в профессии более 20 лет. В 2003 году, окончив техникум, пришел на свое первое место работы - подстанцию «Маяковская», и с тех пор не покидал его.

За время трудового пути поднялся по карьерной лестнице от электрослесаря до руководителя, своим ответственным отношением и профессиональным подходом к делу заслужив уважение коллег.

«В целом, тяга к электроэнергетике у меня была практически с пеленок, так как у нас династия энергетиков. Абсолютно все члены семьи, начиная с дедушки, хоть косвенно, но связаны с энергетикой. Например, отец всю жизнь проработал дежурным электромонтером ОВБ. Поэтому никогда даже мысли не возникало чем заниматься по жизни, была только одна дорога – в энергетику», - рассказывает Дмитрий.

Он подчеркивает, что подстанция «Маяковская» - его второй дом:

«Можно сказать с полной уверенностью, что на данной подстанции, ставшей уже за столько лет родной, я провел в общей сложности больше времени, чем дома. Мой папа обслуживал именно эту подстанцию, и несколько лет мы даже вместе работали, я как дневной дежурный сдавал ему смену».

Отметим, что подстанция «Маяковская» - одна из самых мощных по сети 110 кВ в ЦАО и один из основных центров питания «сердца» столицы. Всего же у Дмитрия в зоне эксплуатационной ответственности – семь крупных подстанция, обеспечивающих надежность электроснабжения центра Москвы. Но помимо такой ответственной работы у Дмитрия есть хобби – спорт. Много лет он играл в футбол на уровне сборных учебного заведения и работы, сейчас увлекается сноубордом. Зимой каждый выходные отправляется в Подмосковье на горнолыжные склоны, а летом на водоемы кататься по волнам на кайтсерфинге.