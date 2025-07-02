Порядка 3 тыс. студентов прошли обучение в подмосковном медколледже

«В этом году обучение в областном медколледже завершили почти 3 тыс. ребят, из них 520 еще во время учебы заключили договоры на целевое обучение с нашими медорганизациями, а значит, в ближайшее время гарантированно выйдут на работу на благо жителей Подмосковья», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.