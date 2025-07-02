Порядка 3 тыс. студентов прошли обучение в подмосковном медколледже
Минздрав Подмосковья: 3 тыс. студентов прошли обучение в областном медколледже
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Почти 3 тыс. выпускников завершили обучение в Московском областном медколледже, 1,9 тыс. из них обучались по направлению «Сестринское дело», 742 — «Лечебное дело», почти 200 — «Фармация». Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«В этом году обучение в областном медколледже завершили почти 3 тыс. ребят, из них 520 еще во время учебы заключили договоры на целевое обучение с нашими медорганизациями, а значит, в ближайшее время гарантированно выйдут на работу на благо жителей Подмосковья», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В ведомстве уточнили, что в подмосковном медколледже также можно обучаться по специальностям «Стоматология ортопедическая», «Стоматология профилактическая», «Лабораторная диагностика». Студенты могут заключить целевой договор на обучение, чтобы потом устроиться на работу в медучреждения Подмосковья.
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