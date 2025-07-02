Бывший партнер Овечкина перешел в «Эдмонтон»

Контракт заключен на два года с кэпхитом $3,6 млн. Минувший сезон хоккеист провел за клуб Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз». В 81 игре он набрал 28 (14+14) очков.

По окончании сезона «Вашингтон» не стал продлевать контракт, и 29-летний Манджипани вышел на рынок неограниченно свободных агентов. По большому счету, в «Кэпиталз» хоккеист не оправдал ожиданий. Ранее он отыграл шесть сезонов за «Калгари Флеймз» и в лучшем из них набрал 55 очков.

В 2021 году в составе сборной Канады Манджипани стал чемпионом мира. Турнир в Латвии стал звездным часом для игрока на международном уровне — Манджипани стал лучшим снайпером и MVP чемпионата мира.

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