Захарова заявила, что Запад не контролирует поставки оружия Украине
Захарова: у Запада нет контроля над поставками вооружений Украине
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В радиоэфире Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны не осуществляют должного контроля за потоком вооружений, направляемых киевскому правительству.
По ее словам, речь идет не о контрактных обязательствах, а исключительно об инициативе, реализуемой в рамках гибридной войны против России. Захарова подчеркнула, что Запад, похоже, не беспокоится о последствиях таких поставок и не имеет реального влияния на то, как это оружие используется.
Захарова акцентировала внимание на том, что надлежащий контроль над поставками вооружений является критически важным, чтобы избежать их бесконтрольного распространения и возможного использования против самих поставщиков.
Она также заявила, что цель Запада состоит в ведении гибридной войны против России, используя киевский режим в качестве инструмента. Захарова задала вопрос, как финансирование Украины на закупку вооружений, вместо гуманитарной помощи и восстановления, соотносится с миролюбивой риторикой, особенно учитывая обстрелы атомных электростанций.
По словам дипломата, обсуждения украинского конфликта в рамках НАТО и ЕС не направлены на поиск мирного решения. Захарова заключила, что в этих обсуждениях отсутствует стремление к миру, а преобладает лишь агрессия, подкрепленная материально-технической базой.
Ранее Навроцкий заявил, что Украина не готова к вступлению в ЕС.