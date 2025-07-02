В радиоэфире Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила , что западные страны не осуществляют должного контроля за потоком вооружений, направляемых киевскому правительству.

По ее словам, речь идет не о контрактных обязательствах, а исключительно об инициативе, реализуемой в рамках гибридной войны против России. Захарова подчеркнула, что Запад, похоже, не беспокоится о последствиях таких поставок и не имеет реального влияния на то, как это оружие используется.

Захарова акцентировала внимание на том, что надлежащий контроль над поставками вооружений является критически важным, чтобы избежать их бесконтрольного распространения и возможного использования против самих поставщиков.

Она также заявила, что цель Запада состоит в ведении гибридной войны против России, используя киевский режим в качестве инструмента. Захарова задала вопрос, как финансирование Украины на закупку вооружений, вместо гуманитарной помощи и восстановления, соотносится с миролюбивой риторикой, особенно учитывая обстрелы атомных электростанций.

По словам дипломата, обсуждения украинского конфликта в рамках НАТО и ЕС не направлены на поиск мирного решения. Захарова заключила, что в этих обсуждениях отсутствует стремление к миру, а преобладает лишь агрессия, подкрепленная материально-технической базой.

Ранее Навроцкий заявил, что Украина не готова к вступлению в ЕС.