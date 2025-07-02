Все обвинения спецпосланника президента США Кита Келлога в том, что РФ затягивает украинский конфликт, безосновательны. Такое заявление сделал председатель парламента Республики Крым Владимир Константинов. Его слова привело РИА Новости.

Келлог ранее в публичном выступлении возложил всю вину в затягивании конфликта на Украине на Россию. Константинов не согласился с ним и сообщил, что все обвинения американского представителя не имеют под собой оснований.

«Киевский режим только демонстрирует на словах свои намерения по урегулированию конфликта, а на практике вместе с отдельными европейскими чиновниками поддерживает напряжение, которое им выгодно, продолжая накачивать Украину оружием», — указал он.

По его словам, режим Зеленского не в состоянии выступать гарантом каких-либо соглашений, так как полностью контролируется из-за рубежа. Самому президенту Украины также выгодно как можно дольше откладывать выборы и за счет этого оставаться на своем посту.

Ранее сообщалось, что Кремль поблагодарил президента США Трампа за усилия по урегулированию на Украине. Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что в Стамбуле в ходе второго раунда российско-украинских переговоров было достигнуто ряд договоренностей. На их выполнение РФ потребовалось время. Теперь стороны готовятся еще к одной встрече. Сроки проведения третьего раунда переговоров на данный момент находятся на стадии согласования.