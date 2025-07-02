В Красногорске возвели новостройку в составе ЖК «Ангелово Резиденц»

В Красноярске в составе ЖК «Ангелово Резиденс» построили новостройку, АО СЗ «Росинка-Сервис» выдали разрешение на ввод дома в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Площадь объекта составила более 1,2 тыс. кв. м, он рассчитан на 21 квартиру. На прилегающей территории специалисты провели озеленение, обустроили детские площадки и места для отдыха. Рядом с домами также открыты детский сад на 120 мест, салон красоты, круглосуточная охрана, детские и спортивные площадки, футбольный центр, ресторан и прогулочные зоны. В планах здесь построить еще одно дошкольное учреждение и школу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.