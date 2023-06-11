Залужный изменил тактику ВСУ из-за провального контрнаступления

Украинскими войсками применяется новая тактика при контрнаступлении. Как считает военкор Александр Сладков, ВСУ хочет создать что-то вроде зрительного обмана для своего противника – России. Об этом пишет издание «Утро.ру»

Корреспондент считает, что украинцы, пуская дым при движении машин химзащиты, хотят замаскировать выдвигающиеся штурмовые подразделения к позиции ВС РФ на Запорожском направлении. Несмотря на проведение интенсивных боевых действий, российский огонь контролирует там всю фронтовую линию.

Новая стратегия ВСУ способна сильно помешать войскам Российской Федерации, поскольку ветер меняет направление дыма, из-за чего ухудшается ориентирование и наблюдение. Однако попытки Вооруженных сил Украины наступить в дневное время суток были изначально обречены на провал, поскольку у них не было даже бронированных машин.