Главком ВСУ в интервью американским журналистам заявил, что не намерен спрашивать разрешения у западных партнеров Украины для атак по Российской Федерации украинскими вооружениями.

В интервью The Washington Post Залужный напомнил о существующих договоренностях с западными странами, которым Киев пообещал не вести наступательные действия на российской территории, применяя поставляемые ракеты большей дальности и другой техники. Однако нынешние реалии таковы, что это просто необходимо, считает Залужный.

«Чтобы спасти свой народ, почему я должен спрашивать у кого-то разрешения, что делать на вражеской территории?» – отрезал он.

В продолжение темы Залужный добавил, он считает, если западные партнеры «боятся использовать свое оружие, ВСУ будут убивать своим».

Ранее сообщалось, что замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал ударить по атомным станциям на Украине за возможную атаку на Смоленскую АЭС.