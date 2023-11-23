Залужный: ВСУ испытывают трудности в боях с Армией России

В своем аккаунте в соцсетях украинский главком посетовал на то, что ситуация на фронте для ВСУ сложилась довольно плачевная. Кто или что тому виной Залужный уточнять не стол и был краток.

«Заметил, что обстановка на фронте усложнена. Однако контролируется», — пишет Залужный.

Ранее главком ВСУ уже делал ряд заявлений, отмечая серьезное ухудшение дел ВСУ в зоне проводимой Россией СВО. Так, в статье для издание The Economist Залужный прямо указал, что украинские военные находятся в тупике и прорыв на фронте им не светит. Тем самым вызвав панику у западных партнеров киевского режима.