Замдиректора ФСИН Сергей Щербаков поздравил воспитанниц Можайской колонии с началом учебного года

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Сергей Щербаков поздравил воспитанниц Можайской колонии с началом нового учебного года, а также вручил им рюкзаки со школьными принадлежностями и сладкие подарки.

«Я поздравляю вас с началом учебного года. Уже через два дня вы приступите к учебе. Ваша цель должна быть в том, чтобы найти свой путь. И желаю вам войти в уже взрослую жизнь состоявшимися людьми», — подчеркнул Сергей Щербаков.

В ходе рабочего визита в Можайскую ВК Сергей Щербаков в сопровождении начальника УФСИН России по Московской области Александра Ветрова ознакомился с деятельностью общеобразовательной школы на территории исправительного учреждения и с условиями проживания несовершеннолетних.

Директором школы является заслуженный учитель РФ Ольга Князькова. Она рассказала об успеваемости учащихся, педагогическом коллективе и о том, как организован учебно-воспитательный процесс в Можайской ВК, передает пресс-служба УФСИН России по Московской области.

Сергею Щербакову показали учебные аудитории, в том числе компьютерный класс. Также для заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний провели экскурсию в военно-патриотический музей, который был создан сотрудниками и воспитанниками колонии.