Замдиректора гимназии избежал тюрьмы по делу о взятке
Замдиректора гимназии в ЯНАО не отправили в колонию из-за взятки холодильником
Фото: [Деньги/Медиасток.рф]
Бывший замдиректора Обдорской гимназии в Салехарде отделался штрафом за взятку холодильником, стиральной машиной и часами. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».
Сообщается, что Дмитрий Семиохин помог екатеринбургской компании «Первый класс» выиграть контракты на поставку оборудования для учебного заведения на сумму 30 млн рублей, а взамен получил подарки стоимостью более 100 тысяч рублей. На эту сумму ему «подарили» холодильник и часы.
Суд признал мужчину виновным в получении взятки, но освободил от наказания из-за истечения срока давности. Штраф был назначен в размере 400 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что директора филиала Россельхозбанка задержали за вывод €2,4 млн за границу.