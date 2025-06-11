Замдиректора гимназии избежал тюрьмы по делу о взятке

Бывший замдиректора Обдорской гимназии в Салехарде отделался штрафом за взятку холодильником, стиральной машиной и часами. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Сообщается, что Дмитрий Семиохин помог екатеринбургской компании «Первый класс» выиграть контракты на поставку оборудования для учебного заведения на сумму 30 млн рублей, а взамен получил подарки стоимостью более 100 тысяч рублей. На эту сумму ему «подарили» холодильник и часы.

Суд признал мужчину виновным в получении взятки, но освободил от наказания из-за истечения срока давности. Штраф был назначен в размере 400 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что директора филиала Россельхозбанка задержали за вывод €2,4 млн за границу.