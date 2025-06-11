Директора филиала Россельхозбанка задержали за вывод €2,4 млн за границу

В Орле сотрудники Федеральной службы безопасности задержали руководителя местного филиала Россельхозбанка по подозрению в незаконном выводе валюты за границу на сумму €2,4 млн. Информацию об этом распространили представители пресс-службы ФСБ России.

Следствие установило, что задержанный, зная о конфликте интересов вокруг ООО «Мценский мясоперерабатывающий комбинат», клиента банка, превысил свои полномочия. Он распорядился о переводе €2,4 млн по поддельному контракту в адрес компании, зарегистрированной в Сингапуре. Арбитражный суд признал данную транзакцию незаконной, отметили в ЦОС.

Действия подозреваемого нанесли Россельхозбанку ущерб в размере 167,7 млн руб., исходя из курса Центробанка на момент совершения перевода, сообщили в ФСБ. Операция по выявлению и пресечению преступления проводилась совместно со службой безопасности Россельхозбанка.

В Следственном управлении ФСБ по Орловской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 286, часть 3 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Он находится под стражей.

Ранее сообщалось, что попавшегося на взятке первого замгубернатора Владимирской области отправили в СИЗО.