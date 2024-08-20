Замдиректора подмосковной школы для глухонемых детей пропала в Турции — СМИ
Mash: замдиректора подмосковной школы для глухонемых детей пропала в Турции
Фото: [t.me/mash]
Заместитель директора подмосковной школы для глухонемых детей пропала в Турции, сообщает Mash.
По информации издания, женщина не выходит на связь с родственниками с пятницы, а накануне она должна была вернуться в Россию.
Близкие женщины дозвонились до отеля, персонал проверил номер, но внутри никого не было. Представители турагентства подключили к поискам полицию.
Выяснилось, что утром в субботу жительница Подмосковья вышла из отеля в спортивной форме и, скорее всего, отправилась на Карийскую тропу. Это популярный пеший маршрут.
Поиски продолжаются.