По информации издания, женщина не выходит на связь с родственниками с пятницы, а накануне она должна была вернуться в Россию.

Близкие женщины дозвонились до отеля, персонал проверил номер, но внутри никого не было. Представители турагентства подключили к поискам полицию.

Выяснилось, что утром в субботу жительница Подмосковья вышла из отеля в спортивной форме и, скорее всего, отправилась на Карийскую тропу. Это популярный пеший маршрут.

Поиски продолжаются.