Замена автобусных павильонов продолжается в Электростали

В этом году в городском округе Электросталь на остановках общественного транспорта установили девять новых современных автобусных павильонов.

Автобусные павильоны выполнены из прочных материалов: металлический каркас и ударопрочное стекло. Крыша в зависимости от погодных условий защищает от осадков и солнечных лучей. Для удобства горожан и гостей города созданы комфортные условия для ожидания транспорта: установлены лавочки и урны для мусора.

Остановочные павильоны появились в городском округе Электросталь по следующим адресам:

• ул. Мира, д. 24;

• ул. Ялагина, д. 10;

• ул. Карла Маркса, д. 19;

• Загородный проезд, кладбище «Тихая Роща»;

• ул. Журавлева, д. 13, корпус 1 (ГСК);

• ул. Комсомольская, д. 4;

• ул. Журавлева, д. 24;

• поселок Фрязево, ул. Линейная;

• поселок Новые Дома, Носовихинское шоссе, д. 7.

Деньги на проведение работ были выделены из городского бюджета.