Замена автобусных павильонов продолжается в Электростали
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Электросталь]
В этом году в городском округе Электросталь на остановках общественного транспорта установили девять новых современных автобусных павильонов.
Автобусные павильоны выполнены из прочных материалов: металлический каркас и ударопрочное стекло. Крыша в зависимости от погодных условий защищает от осадков и солнечных лучей. Для удобства горожан и гостей города созданы комфортные условия для ожидания транспорта: установлены лавочки и урны для мусора.
Остановочные павильоны появились в городском округе Электросталь по следующим адресам:
• ул. Мира, д. 24;
• ул. Ялагина, д. 10;
• ул. Карла Маркса, д. 19;
• Загородный проезд, кладбище «Тихая Роща»;
• ул. Журавлева, д. 13, корпус 1 (ГСК);
• ул. Комсомольская, д. 4;
• ул. Журавлева, д. 24;
• поселок Фрязево, ул. Линейная;
• поселок Новые Дома, Носовихинское шоссе, д. 7.
Деньги на проведение работ были выделены из городского бюджета.