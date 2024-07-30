Замена автобусных павильонов продолжается в Электростали

Общество
пресс-служба администрации г.о. Электросталь

Фото: [пресс-служба администрации г.о. Электросталь]

В этом году в городском округе Электросталь на остановках общественного транспорта установили девять новых современных автобусных павильонов.

Автобусные павильоны выполнены из прочных материалов: металлический каркас и ударопрочное стекло. Крыша в зависимости от погодных условий защищает от осадков и солнечных лучей. Для удобства горожан и гостей города созданы комфортные условия для ожидания транспорта: установлены лавочки и урны для мусора.

Остановочные павильоны появились в городском округе Электросталь по следующим адресам:

•  ул. Мира, д. 24;

•  ул. Ялагина, д. 10;

•  ул. Карла Маркса, д. 19;

•  Загородный проезд, кладбище «Тихая Роща»;

•  ул. Журавлева, д. 13, корпус 1 (ГСК);

•  ул. Комсомольская, д. 4;

•  ул. Журавлева, д. 24;

•  поселок Фрязево, ул. Линейная;

•  поселок Новые Дома, Носовихинское шоссе, д. 7.

Деньги на проведение работ были выделены из городского бюджета.

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