Замену магистральных труб и капремонт котла завершают в Дубне

На Большой Волге городского округа Дубна выходят на финишную прямую работы по улучшению коммунальной инфраструктуры. Специалисты заменили все 1,5 км магистральных труб отопления и горячего водоснабжения, а также почти доделали ремонт в Большеволжской котельной. Об этом рассказал глава муниципалитета Максим Тихомиров.

Запланированные работы с магистральными сетями на этот год почти завершились. Специалистам осталось лишь установить датчики, которые помогут отслеживать состояние объектов без вскрытия. Финишное благоустройство труб проведут весной 2025 года. Благодаря этим обновлениям улучшат подачу ресурса, снизят риск аварийных ситуаций и повысят надежность коммунальных сетей.

«В Большеволжской котельной также завершаются капитальные работы по ремонту котла. Обновленное оборудование будет использоваться как для собственных нужд котельной, так и в качестве резерва для обеспечения жителей отоплением и горячей водой», — рассказал глава Дубны Максим Тихомиров.

В настоящее время в котельной трудятся две бригады рабочих. Они произвели замену труб, смонтировали и опрессовали их. Были также проведены гидравлические испытания. Скоро здесь установят контролирующее и измерительное оборудование, а пусконаладочные работы проведут в декабре.

Отметили, что все проводимые обновления находятся на контроле муниципальных властей и депутатов городского Совета. Член фракции «Единая Россия» Андрей Тамонов заявил, что ремонт сетей и котельной — это большой вклад в будущее и улучшение жизни округа.