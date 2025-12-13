«Замерзли или стали жертвами?». СК допускает преступление в деле о пропавшей семье Усольцевых
СК: Пропавшие под Красноярском Усольцевы могли стать жертвами преступления
По данным информагентства ТАСС, старший следователь по Красноярскому краю и республике Хакасия Алексей Еремин высказал предположение, что пропавшая в тайге семья Усольцевых могла стать жертвой умышленных действий третьих лиц.
При этом, как подчеркнул руководитель, центральной гипотезой в расследовании по-прежнему считается трагический несчастный случай.
«Вероятнее всего, это был какой-то несчастный случай, и люди замерзли. Остальные версии тоже отрабатываются <…> в том числе, что они стали жертвой преступления. Мы проверяем и эту версию», — отметил он.
Для установления всех обстоятельств дела, по словам представителя СКР, правоохранительные органы ведут масштабную работу, включающую весь комплекс необходимых оперативных и следственных мероприятий.
Ранее сообщалось о том, что перед исчезновением Усольцев приобрел складной нож определенного типа.