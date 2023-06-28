Заместитель главы городского округа Электрогорск поздравила выпускников с окончанием школы

В городском округе Электрогорск прошли выпускные вечера в школах, бывшим школьникам вручили аттестаты зрелости и пожелали удачного старта в начинающейся взрослой жизни.

Торжественное мероприятие в школе № 14 посетила заместитель главы Электрогорска Людмила Викторовна Шапар.

«Хочу от всей души поздравить выпускников 9 и 11 классов МОУ СОШ № 14 с наступлением этого замечательного праздника», — сказала Людмила Шапар.

Помимо этого, заместитель главы Электрогорска вручила бронзовые, серебряные и золотые значки отличникам ГТО и поздравила выпускников с высокими спортивными достижениями.

Она отметила, что этот выпускной станет отправной точкой в жизни вчерашних школьников, в которой будут большие свершения и новые приключения. Людмила Шапар указала на важность сохранить чувство человечности и доброты, быть готовыми к переменам и не бояться новых вызовов.