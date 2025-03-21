Заместитель главы городского округа Серпухов Татьяна Орлова провела обход территорий.

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя муниципальной Общественной палаты Любовь Воронова, депутаты Совета депутатов Елена Головина и Наталья Боровских, представители УК и управления ЖКХ. Комиссия выехали на следующие адреса: ул. Российская, д. 38 А и Московское шоссе, д. 54.

По первому адресу жители проинформировали о подтоплении подвального помещения. УК оперативно отреагировала на обращения жильцов. Проблему устранили путем откачки воды с помощью погружного насоса. Специалисты определили, что из строя вышла контргайка. Прибор заменили. Теперь в подвальном помещении сухо. Специалисты также провели его обработку. Ответственные лица находятся с жителями на связи.

По второму адресу специалисты провели работы по замене выпускной чугунной трубы на полипропиленовую большего диаметра. Выполненная работа позволила решить проблему с набором воды в приямок, который находится в подъезде №2.

Жильцы сообщили, что в местах общего пользования было выявлено подтопление. Специалисты определили причину — протечка трубы. Представители УК и Водоканала заменили трубы, которые находились на вводе в дом.

Фото: [ пресс-служба администрации Г.о. Серпухов ]