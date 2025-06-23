Заместитель главы Павлово-Посадского городского округа провел рабочую встречу с ключевыми подразделениями

В ходе встречи были рассмотрены приоритетные задачи, связанные с деятельностью муниципальных органов власти и улучшением условий проживания для населения.

Особую озабоченность вызвала ситуация с качеством питьевой воды, которая продолжает оставаться актуальной проблемой. Для анализа и выработки эффективных мер воздействия к решению вопроса привлечены специалисты Роспотребнадзора. Руководителям структурных подразделений дано указание активизировать взаимодействие с Мособлводоканалом.

В адрес представителей Мосавтодора было высказано недовольство, связанное с медленным реагированием на необходимость очистки дорожного полотна региональных магистралей. Данный вопрос требует немедленного решения, чтобы обеспечить выполнение планов по благоустройству территории округа.

Филипп Ефанов акцентировал внимание на необходимости постоянного контроля за состоянием зеленых насаждений, очисткой от сорняков и проведением ремонта дорожного покрытия во дворах. Подчеркнута важность регулярности и качества выполняемых работ.

Процесс ремонта дорожной инфраструктуры также был предметом обсуждения. Ведутся активные работы по созданию пешеходных зон, в частности, по улице Карповской в направлении парка «Меленки», на улице Буденного в Электрогорске и улице Урицкого в Павловском Посаде. На улице Ленина завершены работы по нанесению дорожной разметки.

Кроме того, заместитель главы напомнил о запланированной встрече с жителями округа, которая будет проходить в формате выездного приема. Она состоится в четверг, 26 июня, в 17:00 в Доме культуры Электрогорска (ул. Пионерская, д. 6А). Все заинтересованные лица приглашаются к участию и могут озвучить свои предложения и вопросы.

В заключение совещания Филипп Ефанов выразил признательность сотрудникам муниципальных служб за их работу и выразил уверенность в своевременном выполнении всех поставленных задач. Главной целью остается создание комфортной среды для жизни каждого жителя Павлово-Посадского городского округа.