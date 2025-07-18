Заместитель главы проверила состояние территорий в Павлово-Посадском округе

В рамках регулярного еженедельного контроля 18 июля заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Камиля Тагировна Маркова провела инспекцию закрепленных за ней территорий, включая город Электрогорск и деревню Ефимово.

Вместе с сотрудниками территориальных подразделений комиссия оценила эффективность работы коммунальных служб. Особое внимание было уделено чистоте и ухоженности дорожного покрытия, дворовых территорий и общественных зон.

В ходе обследования города Электрогорска Камиля Тагировна дала ряд указаний: необходимо скосить сорняки на центральной аллее, организовать уборку мусора на территории рынка, расположенного по адресу ул. Горького, д. 3а, и отремонтировать ограждение.

Жители деревни Ефимово выразили обеспокоенность по поводу качества водоснабжения и периодического затопления подвалов. Этот вопрос будет передан на рассмотрение в филиал «Мособлводоканала» в Павловском Посаде, и будет разработан чёткий план мероприятий для решения проблемы.

Кроме того, профильной службе было дано поручение улучшить состояние детской площадки.