Заместитель министра энергетики Московской области Аркадий Алексеевич Собенников оценил состояние котельных м.о. Шатура

По данным Собенникова, представители ведомства уже начали объезды муниципалитетов. Они помогают теплоснабжающим организациям формировать планы по подготовке к зиме так, чтобы были учтены все рекомендации. До 15 апреля им поручено предоставить перечень работ и список необходимых материалов. В таком случае муниципалитет сможет должным образом подготовиться к следующему отопительному сезону.

Котельная в Шатурторфе в 2025 году отметила 60-летний юбилей. Объект бесперебойно снабжает несколько десятков многоквартирных домов. Учитывая срок его эксплуатации, важно заранее подготовиться к возможным неполадкам. Вскоре на месте объекта установят новую блочно-модульную котельную, которая будет соответствовать современным стандартам качества работы.

«На данный момент Мособлгазом ведутся проектно-изыскательские работы, после чего, когда проект пройдет государственную экспертизу, специалисты приступят к строительно-монтажным работам. Их предварительный срок — 2026 год», — рассказал Аркадий Собенников.

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Шатура ]

Администрация округа также подала заявку в министерство энергетики с просьбой согласовать вопрос о работе котельной, расположенной в деревне Левошево. Предложено два варианта действий — капремонт или реконструкция.

«Здесь необходимо уйти от пара, демонтировать котлы, уменьшить мощность котельной, потому что существует профицит тепловой энергии», — отметил замминистра.

Аркадий Собенников посетил также котельную, которая находится на Новом тупике. В настоящее время объект снабжает корпуса ШЭТ и единственную жилую пятиэтажку.

«После передачи объекта в муниципальную собственность, мы также будем рассматривать его на штабе по включению в капитальный ремонт. Эту котельную можно упростить и сделать полностью автоматизированной, без персонала», — прокомментировал Аркадий Собенников.

В округе продолжают работы по усовершенствованию и обновлению работ котельных. В настоящее время блочно-модульные котельные строят в Радовицком, Мишеронском и Бакшееве.