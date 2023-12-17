Заместителя главы Минтранса Московской области Минченко избили на концерте Басты

Об произошедшем в подмосковной Барвихе инциденте пишет «МК». Отмечается, что 38-летний Дмитрий Минченко приехал в Барвиха Luxury Village на концерт популярного российского рэпера Басты (Василий Вакуленко) вместе с супругой.

Сначала все шло вполне пристойно: музыка, танцы в зрительном зале. А после на чиновника, пока жена отлучилась в дамскую комнату, набросились трое хулиганов. При этом последние были изрядно навеселе, а Минченко совершенно трезв.

«Они избили мужчину, нанеся несколько ударов по голове. Сам зритель был абсолютно трезв, а вот дебоширы были навеселе и настроены весьма агрессивно. В результате пострадавшего пришлось госпитализировать», - приводится в публикации.

В настоящее время Минченко находится под присмотром медиков. У мужчины диагностировано сотрясение мозга. Полиция начала поиск хулиганов.