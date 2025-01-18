Правоохранители Подмосковья задержали чиновницу по подозрению в коррупции

Чиновницу из Подмосковья задержали за то, что она подозревается в совершении коррупционного преступления. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на информацию, полученную от правоохранителей.

«В подмосковной Рузе задержана сотрудница администрации городского округа. Она подозревается в преступлении коррупционной направленности», — указали журналистам.

Ранее сообщалось, что в Вологде был задержан трангсендер с израильским гражданством, которого готовили для исполнения терактов в России. Мужчину, который выдавал себя за женщину из Подмосковья, завербовали ВСУ для совершения преступлений на российской территории.