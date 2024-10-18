Замглавы г.о. Фрязино обсудил с жителями проблему с канализацией на ул. Проспект Мира

Заместитель главы городского округа Фрязино Антон Тропин и руководитель окружного водоканала провел встречу с жителями в рамках обхода закрепленных территорий. Обсудили вопросы, которые поступили в муниципальный центр управления регионом.

Антон Тропин встретился с жильцами дома по Проспекту Мира, 2. В обращениях они указывали на проблему с канализацией. Там происходила утечка сточных вод между проспектом и торцом дома. Место осмотрели и предприняли меры по устранению дефекта. Однако далее на участке предстоит провести ремонт.

Для починки канализации потребуются материалы и подрядчик, а также время. Его понадобится не меньше трех недель, так как объем работ достаточно большой. После завершения ремонта на месте проведут благоустройство и приведут все в цивилизованный вид.

Отдельно в ходе обхода обсудили вопросы по состоянию дворов, работу коммунальщиков и освещение, которое является актуальнее в холодные сезоны из-за ранних сумерек. Как отметил Антон Тропин, встреча прошла продуктивно и в очередной раз стала инструментом для оперативного принятия решений на благо округа.