Замглавы городского округа Павловский Посад проверил качество уборки дорог

Большую проверку уборки и содержания дорог и дворовых территорий провел заместитель Главы городского округа Павловский Посад Андрей Морев. Вместе с коллегами из администрации и коммунальных служб он побывал в разных точках муниципалитета.

В ходе проверки были выявлены замечания к качеству уборки. Большинство из них касались подбора мусора вдоль дорог и на самом дорожном полотне. Эти замечания приняты в работу в кратчайшие сроки.

Кроме того, замглавы городского округа Павловский Посад отметил, что на некоторых участках региональных дорог необходимо поправить, а кое-где обновить дорожные знаки. Также за последнее время в округе было установлено несколько «лежачих полицейских». Андрей Константинович поручил оперативно нанести рядом с ними разметку.

Замглавы отметил, что в городском округе Павловский Посад выполняется внушительный объем работ по покосу травы - службы работают в усиленном режиме, чтобы к выходным город засиял чистотой и красотой. Ведь уже в эту субботу планируется проведение ежегодного фестиваля «7Я Фест». Мероприятие пройдет в музейном комплексе «Княжий двор» в Больших дворах.