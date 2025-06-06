Замглавы Павлово-Посадского округа проконтролировала работу коммунальных служб на территории Электрогорска

6 мая Камиля Тагировна Маркова, заместитель главы Павлово-Посадского городского округа, осуществила инспекционную прогулку по городу Электрогорск, чтобы оценить эффективность работы городских служб в решении поставленных задач. Вместе с сотрудниками территориального отдела была проведена тщательная оценка состояния дорожного покрытия и придомовых зон с целью повышения качества жизни горожан.

Приоритетное внимание было уделено улице Классона, где ранее жители домов с номерами 3 по 14 выразили обеспокоенность состоянием дворовой территории. Основной проблемой стали деревья с сухими ветвями, которые представляли потенциальную опасность обрушения и падения, что могло привести к травмам людей и повреждению собственности. В связи с обращениями жителей и по распоряжению главы Павлово-Посадского городского округа Дениса Олеговича Семенова, специализированные службы незамедлительно приступили к ликвидации аварийных элементов деревьев. К моменту инспекции наиболее опасные участки были уже убраны.

Также, в ходе обхода, были учтены пожелания горожан относительно подстригания травы вблизи детской площадки. Реализация этой просьбы крайне важна для обеспечения безопасной и благоприятной обстановки для детей. Запланированные работы будут внесены в ближайший график.

Подобные систематические проверки и конструктивный диалог с жителями являются важным фактором для формирования комфортной городской среды и укрепления взаимопонимания между населением и органами местного самоуправления.