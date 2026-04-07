Замглавы Павловского Посада оценил перспективы импортозамещения в «Транстехе»

В Павлово-Посадском городском округе 7 апреля прошла рабочая встреча первого заместителя главы муниципалитета Сергея Балашова с руководством компании «Транстех». Ключевыми темами диалога стали меры государственной поддержки бизнеса и стратегические планы предприятия, которое сегодня является одним из столпов регионального промышленного кластера в сфере железнодорожного машиностроения.

История успеха «Транстеха» началась в 2008 году, и за это время небольшое производство трансформировалось в мощный технологический центр, где трудятся порядка 200 квалифицированных специалистов. Прошлый год стал для компании знаковым с точки зрения финансовой активности: объем инвестиций в основной капитал превысил отметку в 202,25 миллиона рублей. Эти средства направляются на обновление материально-технической базы, что позволяет предприятию удерживать лидерские позиции в своей нише.

Специализация завода сосредоточена на критически важных узлах для пассажирских поездов. Инженеры компании проектируют и выпускают сложные сцепные устройства, поглощающие аппараты и элементы безопасности, известные как крэш-системы.

Важным этапом развития стал 2015 год, когда в рамках стратегии импортозамещения предприятие наладило поставки беззазорных сцепных устройств для скоростных электропоездов серии «Ласточка». Сегодня подмосковные компоненты гарантируют надежность и плавность хода составов, курсирующих по всей стране.

Постоянное обновление номенклатуры и внедрение инновационных решений позволяют заводу оперативно реагировать на запросы современного транспортного рынка. Со стороны региональных властей акцент делается на создании максимально комфортной среды для таких производителей. Поддержка подобных индустриальных площадок рассматривается как фундамент для укрепления экономики округа, обеспечения технологического суверенитета и планомерного расширения кадрового потенциала территории.