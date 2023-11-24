Замглавы Павловского Посада посетил предприятие «Кроношпан»

Первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов посетил муниципальное предприятие «Кроношпан», специализирующееся на производстве древесно-стружечные плиты, которые также используются и для изготовления мебели.

Как отметил первый замглавы муниципалитета, предприятие следует принципам экологичного производства. Здесь используют вторичную древесины, позволяющую сохранить леса.

Директор «Кроношпана» Сергей Антошин ознакомил представителя администрации Павловского Посада с нюансами производства, а также рассказал об инвестиционном проекте. Сейчас на заводе трудятся полторы сотни человек, в планах руководства предприятия создать дополнительные рабочие места и увеличить производственные мощности.

Филипп Ефанов пожелал руководителям павлово-посадского предприятия продолжать продуктивную работу и интенсивно развиваться.