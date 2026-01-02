Замглавы Подольска проверил благоустройство микрорайона Парковый

Фото: [ Первый снег в Истре/Медиасток.рф ]

Замглавы городского округа Подольск Вадим Буров провел плановую проверку благоустройства микрорайона Парковый. В ходе рабочего объезда были осмотрены ключевые объекты общественного и дворового пространства, а также зоны массового скопления людей.

Основное внимание в ходе мониторинга уделялось практическим аспектам зимнего содержания территорий. Представитель администрации лично оценил состояние детских игровых площадок, проверил качество уборки снега и наледи на тротуарах и пешеходных дорожках, а также осмотрел санитарное состояние контейнерных площадок для сбора отходов и прилегающих к ним участков.

Данные проверки проводятся на системной основе в рамках поручения главы округа Григория Артамонова, направленного на обеспечение постоянного контроля за городской средой. Подобные регулярные объезды позволяют оперативно выявлять и устранять недостатки в работе коммунальных служб.

