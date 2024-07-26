Замглавы Совета министров Крыма Кивико заявила, что после выставки «Россия» полуостров посетят больше путешественников
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По словам заместителя председателя Совета министров Республики Крым Ирины Кивико, после посещения стенда Крыма на выставке «Россия» на полуостров приедут еще больше путешественников. Об этом сообщает «Крым 24».
Она добавила, что всего в выставке приняли участие больше тысячи жителей республики. В течение восьми месяцев площадка республики менялась каждые десять дней. Стенд Крыма вошел в десятку лучших из более 130 представленных, а команда – вошла в список лучших региональных.
По мнению Кивико, среди достижений - экскурсоводы, занявшие второе место, после столицы, Москвы, лавандовая елка, крымская сосна.
Напомним, что Международную выставку-форум «Россия, проходившую с ноября прошлого года по июль текущего года на ВДНХ, постили свыше 18 млн человек.