«Заминированный» поезд Москва — Симферополь отправился со станции в Мичуринске

Как сообщил перевозчик «Гранд сервис экспресс» в соцсетях, состав после проверки экстренными службами на возможное наличие взрывного устройства, был отправлен дальше по маршруту.

Ранее сообщалось, что поезд задерживался утром в Тамбовской области на станции Мичуринск-Воронежский из-за проверки состава. В полицию поступила информация о возможном минировании поезда.

«Пассажирский поезд Москва — Симферополь, который задерживался в Тамбовской области из-за проверки состава, уже отправился», - сообщил перевозчик «Гранд сервис экспресс».

Было ли, в итоге, обнаружено взрывное устройство в составе, ин\формиции не приводится.