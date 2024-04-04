Замминистра иностранных дел Грушко высказался о влиянии России при вступлении в НАТО

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью RT заявил, что вступление СССР или РФ в Североатлантический альянс сильно бы изменило его принципы безопасности и структуру. По этой причине отказали советским властям, по ней же аналогичный ответ получили бы и российские.

В НАТО боятся идти навстречу России, и всегда боялись. Еще во времена СССР вступление в альянс отвергли, просто потому, что страны Запада боялись. В блоке были убеждены, что присутствие Советской Республики «может ослабить ООН». В ответах США, Англия и Франция ссылались на то, что СССР «не относится демократическим государствам».

«Вступление либо СССР, либо Российской Федерации в НАТО просто меняет природу этой организации, и она становится общеевропейской, по сути. Это и есть инструмент коллективной безопасности в Европе. По этой причине, кстати говоря, это было фактически прямо написано в ответных нотах США, Франции и Англии, Советский Союз не был принят в эту организацию», — объяснил Александр Грушко.

Природа всего военного блока бы изменилась, если бы там состояла Российская Федерация или СССР. Впрочем, Россия не подавала заявок в НАТО, хотя об этом велись разговоры.

Напомним, что Швецию и Финляндию взяли в НАТО. По мнению замминистра иностранных дел, это позволит блоку ссылаться на «арктические интересы альянса» и вести агрессивную игру. Например, проводить активные учения на своих базах и расширяться ближе к России. Грушко считает, что такая политика не соответствует нормам безопасности, но подходит американским интересам.

Ранее сообщалось, что Франция и Россия подтвердили готовность к переговорам по Украине в ходе телефонного разговора.