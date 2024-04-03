Франция и Россия подтвердили готовность к переговорам по Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу и его французский коллега Себастьян Лекорню в ходе телефонной беседы выразили готовность к диалогу по Украине.

Главы оборонных ведомств завершили разговор, начатый по инициативе французской стороны. В ходе телефонной беседы министры в основном обсуждали противодействие терактам, и, конечно, затронули тему с «Крокусом». Франция пока не убеждена в том, что Украина причастна к атаке на комплекс в Подмосковье.

При этом сам разговор нельзя назвать негативно окрашенным. Франция лишь сказала то, что и раньше, в том числе и по вопросу Украины. В МО европейской страны еще раз подчеркнули, что собираются поддерживать Киев. Впрочем, и Лекорню и Шойгу посчитали переговоры по украинскому кризису важным шагом к урегулированию.

«Отмечена готовность к диалогу по Украине. Исходные положения могли бы основываться на "Стамбульской мирной инициативе". Проведение встречи в Женеве без участия России — бессмысленно», — сообщили в Минобороны РФ.

Шойгу также в очередной раз напомнил, что заказчики теракта Крокуса действовали с Украины, и, возможно, в этом замешаны кураторы с Запада. Министр лишь выразил надежду, что в этой шокирующей истории не замешаны французские спецслужбы.

Напомним, что Франция решительно осудила теракт в Красногорске, где погибли свыше 130 человек. Однако страна предлагает рассмотреть и иные версии, в которых замешаны группировки известных террористических организаций, а не Киев.

Ранее сообщалось, что НАТО предсказали гибель после разгрома Украины.