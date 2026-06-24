Замминистра юстиции Баланин назвал сожительство без брака угрозой национальной безопасности

Общество

На Петербургском международном юридическом форуме замглавы Минюста Вадим Баланин заявил, что сожительство без регистрации брака представляет прямую угрозу национальной безопасности и демографическому здоровью России. Чиновник отметил, что в последние десятилетия характер семейных отношений претерпел значительные изменения, а число расторжений официальных браков остается высоким, передает РБК.

По словам Баланина, Минюст поддерживает укрепление семейных отношений и выступает за принятие мер по противодействию разрушению традиционных идеологий. Замминистра также сообщил, что ведомство уже два года следит за внесением изменений в семейный кодекс.

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