Замминистра юстиции Баланин назвал сожительство без брака угрозой национальной безопасности

На Петербургском международном юридическом форуме замглавы Минюста Вадим Баланин заявил, что сожительство без регистрации брака представляет прямую угрозу национальной безопасности и демографическому здоровью России. Чиновник отметил, что в последние десятилетия характер семейных отношений претерпел значительные изменения, а число расторжений официальных браков остается высоким, передает РБК .

По словам Баланина, Минюст поддерживает укрепление семейных отношений и выступает за принятие мер по противодействию разрушению традиционных идеологий. Замминистра также сообщил, что ведомство уже два года следит за внесением изменений в семейный кодекс.