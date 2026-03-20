Замок на дверях Гроба Господня: сбудется ли древнее пророчество о конце света?

В Иерусалиме на ворота Храма Гроба Господня повесили замок. Решение израильских властей объясняют безопасностью — на днях на крыше у самого центрального купола обнаружили осколок сбитой иранской ракеты. Но вопрос, который сейчас волнует миллионы верующих по всему миру: что, если двери не откроют к Пасхе? И что об этом говорили пророчества?

Беспрецедентное в истории

Святыню закрыли еще 28 февраля, когда началась эскалация конфликта между США, Израилем и Ираном. Доступ к ключевым святым местам Старого города строго ограничен. Храм, где по традиции находятся Голгофа и гробница, из которой воскрес Иисус Христос, остается недоступным для верующих уже несколько недель.

Это беспрецедентная ситуация. Даже во время пандемии COVID-19, когда храм закрывали для паломников, священники все равно продолжали службы внутри. Даже во время прошлых войн богослужения не прекращались полностью. Сейчас же, впервые в истории, литургический ритм остановлен целиком.

Иерусалимскому Патриархату пришлось праздновать Торжество Православия (1 марта) не в храме Гроба Господня, а в патриаршей церкви святых равноапостольных Константина и Елены. Последний раз столь длительный перерыв в богослужениях фиксировался более тысячи лет назад — с 1009 по 1020 год, после разрушения храма халифом аль-Хакимом.

Пророчество о Благодатном огне

Для православных главная тревога связана с 11 апреля — Великой субботой. Именно в этот день в Кувуклии Храма Гроба Господня происходит схождение Благодатного огня. Согласно поверьям, если огонь не сойдет — это предвестие конца света и пришествия Антихриста.

Российский религиовед Евгений Игнатенко, комментируя ситуацию, напоминает: богослужения в храме не прерывались даже во времена масштабных войн и страшных эпидемий. Сейчас иерархи церкви ведут напряженные переговоры с властями, пытаясь добиться разрешения на проведение пасхальных служб: «Согласно религиозному учению, Господь должен явить чудо и в этот раз», — подчеркивает ученый.

Игнатенко не исключает, что явление Огня в 2026 году может стать самым необычным за всю историю наблюдений.

Уроки истории: когда огонь являлся вопреки запретам

История знает случаи, когда церемонии пытались помешать. Самый известный — 1579 год. Патриарху Софронию IV и другим православным не разрешили войти в храм в Великую субботу. Верующие начали молиться у входа — и тогда молния ударила в мраморную колонну слева от двери, расколов ее до основания. Из посыпавшихся искр патриарх смог зажечь свечу. Рассеченную колонну до сих пор показывают каждому паломнику.

В 1101 году огонь не сходил до тех пор, пока в храм не пустили православных. А в 1923 году британские мандатные власти попытались не пустить на церемонию арабскую православную молодежь из-за их шумных традиций с барабанами. Огонь не сходил несколько часов — пока возмущенных арабов не впустили внутрь.

«Бог поругаем не бывает»

Ктитор Храма Святителя Василия Великого Константин Малофеев называет случившееся «беспрецедентным антихристианским вызовом». По его словам, очевидна цель израильских властей: под личиной борьбы за безопасность они пытаются сорвать схождение Благодатного огня.

Однако Малофеев напоминает: «В 1579 году православного Патриарха уже пытались не пустить в Храм Гроба Господня. И тогда Святой Огонь сошел снаружи, рассек колонну и посрамил гонителей».

Неизвестное о храме: ключи у мусульман

Примечательная деталь, о которой мало кто знает: Храм Гроба Господня разделен между шестью христианскими конфессиями, а ключи от его единственного входа с XII века хранятся у двух мусульманских семей — Джуде и Нусейбе. Именно они ежедневно отпирают и запирают древние двери, и без их согласия ни одна из церквей не может открыть храм самостоятельно. Эта традиция символизирует нейтралитет и доверие между конфессиями и продолжается уже почти тысячу лет.

Что будет с Пасхой?

Православные в этом году отмечают Пасху 12 апреля. Католики — 5 апреля. Если к 5 апреля двери храма не распечатают, это станет прецедентом за все 70 лет существования государства Израиль. Церковные лидеры Святой Земли продолжают переговоры, надеясь получить разрешение хотя бы на ограниченные пасхальные богослужения, по примеру ковидных ограничений.

Исполнительный директор Латинского патриархата Сами эль-Юсеф сообщил, что церковные лидеры намерены встретиться с полицией и настаивать на разрешении хотя бы символического доступа священнослужителей.

Пока же замок на дверях главной христианской святыни остается — и миллионы верующих по всему миру замирают в ожидании: свершится ли предсказанное, или, как уже бывало в истории, Господь вновь явит чудо вопреки человеческим запретам?